Covid-19, l’assessore regionale Casucci incontra il comparto del Turismo. “La strategia è fare sistema”

Si è svolta questa mattina una riunione della Regione Campania convocata dall’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo Felice Casucci, con i rappresentanti del comparto Turismo.

“Ho voluto incontrare tutti gli operatori e i soggetti del comparto turistico presenti in Regione Campania per dare un segnale di concretezza e di collaborazione – ha dichiarato l’assessore – Dobbiamo costruire insieme le risposte e le soluzioni a questa crisi mondiale che coinvolge tutti”.

Tutte le realtà coinvolte hanno dimostrato grande spirito di collaborazione. Diverse le proposte già pervenute all’Assessorato che saranno valutate e condivise. Per dare seguito a questa prima giornata introduttiva e di cooperazione, gli operatori insieme all’Assessorato, con la Direzione Generale Turismo e Cultura della Regione Campania e all’Agenzia Campania Turismo, si sono dati appuntamento alla settimana prossima.

Per essere subito operativi sono stati costituiti tavoli di approfondimenti tematici sia in maniera “verticale” ovvero per singolo settore (alberghiero, extralberghiero, guide turistiche, esercizi di ristorazione e bar, settore balneare, agenzie di viaggio/tour operator, mobilità turistica) sia in maniera “trasversale” ovvero sui grandi asset del turismo regionale (congressuale, religioso, sportivo, culturale, enogastronomico e naturalistico).

“Da qui bisogna ripartire per costruire percorsi condivisi e soprattutto sfruttare le possibilità che abbiamo – ha concluso Casucci – a partire dalle misure messe in campo dalla Regione Campania per il comparto che può avvalersi anche del sostegno offerto della normativa nazionale. La strategia è fare sistema con tutti gli operatori del settore, nessuno escluso“.

– Claudia Monaco –