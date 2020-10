Covid-19 in Campania. Iannone (FdI) attacca De Luca: “Scarica le responsabilità sui cittadini”

“De Luca continua a minacciare la popolazione e a fare finte guerre istituzionali, intanto quasi il 10% dei tamponi di oggi rileva la presenza del virus. In nessuna regione si riscontra questa percentuale e il Governatore della Campania continua con il balletto delle ordinanze scaricando sui cittadini il peso della responsabilità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

“Non ha fatto nulla per mesi ed oggi ci ritroviamo senza alcuna strategia – aggiunge – senza alcuna organizzazione per provare a mettere in sicurezza la salute senza condannare a morte la nostra economia. L’inganno è svelato: questo era il grande Presidente della Regione che aveva salvato la Campania. In primavera abbiamo subito un sequestro simulato ed oggi subiamo un disastro completo”.

– Claudia Monaco –