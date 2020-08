Covid-19 in Campania. De Luca proroga le misure di prevenzione per chi rientra dall’estero e dalla Sardegna

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in conseguenza della rilevatone quotidiana dei dati epidemiologici ha emesso un’ulteriore ordinanza che proroga le misure del piano sicurezza e della prevenzione sui rientri.

Tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 10 settembre facciano rientro da vacanze dall’estero o dalla Sardegna, con mezzi pubblici o privati, sia con tratte dirette che attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, sono obbligati a segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine della somministrazione di test sierologico e tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica. Agli stessi cittadini è fatto obbligo di osservare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio effettuate dall’ASL. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell’ASL.

Restano salve le disposizioni nazionali e regionali in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio.

E’ raccomandato a tutti i cittadini residenti in Campania che nei 14 giorni antecedenti alla data dell’odierna ordinanza siano rientrati da viaggi o vacanze in Sardegna o da viaggi di lavoro all’estero, con mezzi pubblici o privati, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di appartenenza per sottoporsi a test sierologico o tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino ai relativi esiti a tutela della propria salute e dell’incolumità di parenti e conoscenti.

– Chiara Di Miele –