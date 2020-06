Covid-19, in Campania al via il Piano “Scuola Sicura”. Test rapidi e tamponi per il personale scolastico

Proseguono le iniziative che puntano a dare sicurezza alle famiglie ed a tutelare i ragazzi e l’intero personale scolastico.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha dato mandato alla Direzione Salute e all‘Assessorato all’Istruzione di lanciare il progetto “Scuola Sicura”.

Già a partire dai prossimi esami di maturità e successivamente in vista dell’apertura del prossimo anno scolastico saranno effettuati test rapidi e tamponi al personale docente e non docente.

Per i soli esami di maturità lo screening per la sicurezza sanitaria riguarderà circa diecimila persone in Campania.

