Covid-19 in Basilicata. Nuovi casi registrati nel Potentino

La task force regionale della Basilicata ha comunicato che sono stati processati 1.967 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 422 sono risultati positivi.

Le positività riscontrate nel Potentino riguardano 8 persone ad Avigliano di cui due in isolamento a Filiano, una a Latronico, 8 a Lauria, 16 a Lavello, 3 a Marsicovetere, 7 a Paterno, una a Picerno, una a Pignola, 18 a Potenza di cui uno in isolamento a Latronico, una a Savoia di Lucania in isolamento a Picerno, 5 a Tito, 2 a Tramutola di cui 1 in isolamento a Sasso di Castalda, una di Viggiano in isolamento a Calvello.

Risultano guarite 15 persone tra cui 3 di Corleto, una di Brienza, una di Marsicovetere.

I lucani attualmente positivi sono 2.641 e di questi 2.512 si trovano in isolamento domiciliare.

– Claudia Monaco –