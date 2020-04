Covid-19. Il 2 maggio screening di massa a Sassano con i tamponi per le persone a rischio

Anche a Sassano si terrà uno screening di massa, rientrante nel Protocollo Operativo della Regione Campania per la sorveglianza sanitaria del Covid-19, con i campionamenti della cittadinanza sulla base di un ordine di priorità dato alle categorie ritenute più a rischio.

Si tratta di personale medico sanitario, personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, dipendenti comunali a contatto con il pubblico, operatori di Protezione Civile, di Croce Rossa, amministratori comunali e Consiglio comunale, associazioni di volontariato a sostegno dell’emergenza, operatori e personale dei centri di accoglienza, operatori ecologici e del trasporto pubblico, operatori per la vendita e la distribuzione dei beni di prima necessità quali farmacie e parafarmacie, negozi di alimentari e casalinghi, ma anche banche, Uffici Postali, Agenzia delle Entrate, INPS, distributori carburanti, CAF, ENEL, TELECOM, SIRTI, CONSAC, aziende private autorizzate o in deroga al funzionamento ai sensi del DPCM del 10 aprile.

Tutti i cittadini residenti oppure operanti a Sassano e che rientrano esclusivamente nelle categorie indicate dovranno registrarsi nella lista della popolazione da sottoporre allo screening per la ricerca del virus. La prenotazione per effettuare il tampone dovrà essere inviata entro le ore 19 del 30 aprile all’indirizzo e-mail info@comune.sassano.sa.it, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero telefonico e categoria di appartenenza.

Lo screening verrà effettuato sabato 2 maggio a partire dalle ore 9.30 nei locali adiacenti la Guardia Medica di Sassano, secondo la seguente ripartizione di cognomi: 09.30 – 10.30 dalla A alla D, 10.30 – 11-30 dalla E alla O, 11.30 – 12.30 dalla P alla Z.

L’esecuzione dei tamponi sarà valutata ed effettuata esclusivamente dagli organi sanitari competenti.

– Chiara Di Miele –