Covid-19. Iannone (FdI): “Solo dopo le elezioni arriva la stretta di De Luca. La sceriffata può riprendere”

“Passata la festa, gabbato il Santo dice un vecchio adagio. De Luca solo dopo aver incassato la riconferma emette una nuova ordinanza con la quale dà una stretta”.

È quanto dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania dopo l’ordinanza del Governatore De Luca sull’utilizzo della mascherina nei luoghi all’aperto.

“Prima non si poteva perché non doveva scontentare gli operatori economici – dichiara Iannone – in quanto la priorità era il momento elettorale e non la salute dei cittadini”.

Per Iannone, in conclusione, “la sceriffata può riprendere e la recita continua”.

– Claudia Monaco –

