Nell’ambito dell’attività di prevenzione voluta dalla Regione Campania sul personale docente e non docente e sugli alunni fino a 6 anni, in merito all’emergenza Covid-19, a San Pietro al Tanagro si è svolto oggi uno screening.

Docenti, personale ATA ed alunni delle Scuole Elementari di San Pietro al Tanagro e Sant’Arsenio si sono sottoposti ai test antigenici.

Il test, ricordiamo, è gratuito, ed è completamente a carico del Servizio sanitario regionale. In questo modo sarà possibile limitare e circoscrivere il contagio da Covid-19 in previsione del possibile rientro in presenza dei piccoli alunni.

Lo screening si è svolto presso le Scuole Elementari di San Pietro al Tanagro con il supporto del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno e della Dirigente Scolastica Antonella Vairo.

Presente, tra gli altri, anche il primo cittadino di San Pietro al Tanagro, Domenico Quaranta.

– Claudia Monaco –