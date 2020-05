Covid-19 ed Odontoiatria. Come lavorare in sicurezza? Intervista alla dottoressa Annalisa Masino

Come gli odontoiatri affrontano i rischi legati al virus Sars-Cov-2? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Annalisa Masino, odontoiatra a Villa d’Agri. L’emergenza sanitaria sta cambiando e cambierà tante professioni, specie quelle dei professionisti che sono a stretto contatto con i clienti.

Dott.ssa Masino, gli odontoiatri come si sono preparati a fronteggiare i rischi legati al virus?

In primo luogo occorre suddividere i rischi in due tipologie: rischi per il personale sanitario e rischi per i pazienti. Occorre anche precisare che nel primo caso i rischi sono decisamente superiori. Infatti, è il personale sanitario che, avendo contatti con più pazienti, si espone a molteplici rischi e, nel caso di procedure che producono aerosol le quali richiedono l’adozione di diverse e specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle abitualmente utilizzate, i rischi raggiungono livelli elevati. Per il paziente il rischio è legato alla possibilità di trasmissione dell’infezione da parte del personale sanitario e, con modalità indiretta, attraverso presidi, oggetti e superfici non adeguatamente sanificate. Evenienze, queste, rese oltremodo rare grazie a rigorose procedure di sanificazione e di gestione delle attività in studio.

Quali sono i principali accorgimenti utilizzati?

Sono numerosi e si basano sull’adozione delle raccomandazioni previste dalle linee guida approvate dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Esse poggiano su una serie di procedure che prendono avvio addirittura dal momento del contatto del paziente per fissare un appuntamento, per poi interessare il triage telefonico, l’accettazione in studio con il relativo ulteriore triage e la misurazione della temperatura con termo-scanner, l’applicazione delle misure di gestione della sala d’attesa, la regolamentazione dell’accesso dei pazienti, la gestione delle procedure cliniche sul paziente, la vestizione e la svestizione, l’uso dei presidi e dpi, la sanificazione e sanitizzazione ambientale, la disinfezione e sterilizzazione. Si tratta, in sostanza, di numerose misure, molte delle quali da sempre già adottate negli studi per contenere il rischio biologico, che non è solo quello da Coronavirus, e che eseguite secondo una logica temporale ed in maniera rigorosa, servono a garantire sicurezza a pazienti ed operatori. Da non dimenticare, infine, anche gli specifici percorsi formativi per gestire il rischio da Sars-Cov-2 a cui si è partecipato in queste settimane in modalità e-learning.

Cosa sente di dire ai pazienti che hanno necessità di cure odontoiatriche?

Di affrontare con serenità e fiducia il percorso di cura odontoiatrico perché troveranno solo professionisti qualificati e formati, che conoscono bene i rischi per i pazienti e per loro stessi e sanno gestire al meglio tutte le varie situazioni. Inoltre, oggi più che mai è necessario fare attenzione e non rivolgersi a chi abusa della professione odontoiatrica. Aggiungerei che i pazienti dovranno fornire collaborazione sincera riferendo ogni possibile condizione di rischio al momento del triage e seguire tutte le indicazioni fornite loro. Questo nell’interesse ed a salvaguardia della salute di tutti.

– Claudio Buono –