Covid-19 e screening a San Rufo. Sono negativi tutti i tamponi effettuati

Tutti negativi anche i tamponi dello screening di massa effettuato a San Rufo lo scorso 6 maggio. A renderlo noto è il sindaco Michele Marmo.

“Grazie per il comportamento avuto – afferma il primo cittadino – continuiamo ad essere rispettosi con mascherina e distanziamento. Evitiamo assembramenti e tutto andrà bene“.

Ricordiamo che nel territorio comunale di San Rufo nel corso dell’emergenza sanitaria non si sono registrati casi di positività al Covid-19. Lo screening, così come per gli altri paesi del Vallo di Diano, è un’iniziativa pensata dalla Regione Campania all’interno del Piano Operativo Regionale per la sorveglianza sanitaria del virus.

I tamponi sono stati effettuati sulla fascia di popolazione ritenuta più esposta al rischio di contagio soprattutto a causa della professione svolta.

– Chiara Di Miele –