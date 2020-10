Covid-19. Due persone contagiate a Campagna e a Salento

Primo caso di positività al Covid-19 a Salento, nel Cilento. Ad annunciarlo è il sindaco Gabriele De Marco.

Si tratta di una donna del posto che si trova in isolamento.

“L’Asl ha preso già tutte le misure precauzionali mettendo in quarantena tutti coloro che erano stati a stretto contatto con la persona – spiega De Marco -. Mi raccomando non create allarme più del necessario e soprattutto piena solidarietà a questa persona che ha preso il virus sul luogo di lavoro. Sarebbe bene che coloro che sono stati a contatto con le persone poste in quarantena si recassero presso l’Asl o presso le strutture accreditate per fare un tampone a scopo precauzionale“.

Un nuovo caso di contagio si registra anche a Campagna, così come comunicato dal sindaco Roberto Monaco. L’Asl ha subito attivato tutti i conseguenti protocolli.

Di conseguenza attualmente il numero di positivi complessivamente presenti a Campagna è pari a 4.

