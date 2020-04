La grave situazione sanitaria che ha colpito tutto il territorio nazionale ed internazionale sta richiedendo enormi sforzi a coloro che lavorano in prima linea. Le strutture sanitarie sono ormai al limite delle proprie possibilità sia in termini di posti letto che di attrezzature necessarie alla cura dei malati, nonché dei DPI degli operatori sanitari.

Da diversi giorni sono attive campagne di solidarietà per sensibilizzare tutti ad effettuare donazioni a favore degli ospedali, al fine anche di integrare le attrezzature attualmente in dotazione.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale di Teggiano ha donato 4.200 euro a favore dell’Associazione di volontariato GOPI – Gruppo Operativo di Primo Soccorso – Protezione Civile Onlus di Caggiano.

La donazione servirà per l’acquisto di materiale accessorio per la barella per alto rischio per bio-contenimento per il trasporto di pazienti Covid-19, donata all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dall’Associazione.

– Paola Federico –