Covid-19. Dal 28 aprile al via lo screening di massa nei comuni ex “Zona Rossa” del Vallo di Diano e Tanagro

Da martedì 28 aprile prenderanno il via le operazioni di screening sulla popolazione delle ex “Zone Rosse” del Vallo di Diano, in particolar modo per le persone maggiormente esposte al rischio di contagio da Covid-19.

Grazie al supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, saranno effettuati tamponi solo in alcuni comuni della provincia di Salerno e grazie all’impegno dei sindaci di Caggiano, Polla, Sala Consilina, Atena Lucana e Auletta, lo screening verrà effettuato sui medici di base e operatori sanitari, volontari della Protezione civile, farmacisti, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, operatori ecologici, dipendenti pubblici, commercianti ed esercenti che hanno continuato il loro lavoro e tutte le persone che hanno svolto attività lavorative in questo periodo.

“Mai come in questo momento, – fa sapere il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina – dopo diverse settimane di quarantena, è di fondamentale importanza effettuare screening di massa, per poter accedere con una maggiore serenità al graduale allentamento delle restrizioni previsto dalla fase due. Ringrazio tutti voi per la collaborazione e la costanza dimostrata in tutto questo lungo periodo nel rimanere a casa e invito ancora una volta a rimanere ancora a casa, non siamo ancora fuori pericolo, il virus è ancora una minaccia per la nostra salute. Responsabilità, non abbassiamo ancora la guardia dopo tanto sacrificio“.

– Chiara Di Miele –