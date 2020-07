Covid-19, controlli su chi arriva in Campania dall’estero. I chiarimenti all’ordinanza del Presidente De Luca

Con riferimento all’ordinanza n. 63 di ieri firmata dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, giungono alcuni chiarimenti.

E’ dato mandato alle ASL competenti e all’Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari (tamponi e test sierologici) su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall’art.6, comma 1 DPCM 11 giugno 2020 e previsti dall’art.1, comma 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 30 giugno.

Alle Autorità ed Enti competenti è raccomandato il puntuale controllo sull’osservanza delle disposizioni in tema di isolamento fiduciario obbligatorio. Gli italiani o stranieri in arrivo da Paesi esteri sono tenuti all’osservanza dell’isolamento domiciliare per 14 giorni e agli stessi devono essere somministrati tamponi e test sierologici a cura delle ASL competenti, d’intesa con l’Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno, al fine di individuare con tempestività eventuali positività al virus ed avviare immediatamente, se del caso, l’attività di ricostruzione dei casi di contatto stretto. Il medesimo provvedimento richiama le Autorità competenti al controllo sul rispetto dell’osservanza del regime di isolamento.

Non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana.

– Chiara Di Miele –