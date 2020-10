Covid-19. Continuano i controlli sui bus della Polizia Stradale di Potenza, 5 sanzioni

Proseguono i controlli della Sezione Polizia Stradale di Potenza avviati con l’inizio dell’anno scolastico.

L’incremento dei servizi di vigilanza operati anche in prossimità degli istituti scolastici, in coordinamento ed in attuazione con le pianificazioni operative disposte sia dalla Questura di Potenza che dal Compartimento Polizia Stradale “Campania e Basilicata”, sono mirati al controllo del rispetto degli standard di sicurezza stabiliti per gli automezzi impiegati nel trasporto collettivo di persone nonchè delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione della pandemia da Covid 19 che impongono limitazioni sul numero massimo di passeggeri trasportabili.

I controlli, operati a mezzo di pattuglie automontate e motomontate, hanno interessato le strade per Potenza e le aree prossime agli istituti scolastici.

Nel corso della settimana compresa tra il 28 settembre ed il 3 ottobre sono stati controllati 12 automezzi per il trasporto collettivo di persone. Sono state riscontrate 5 violazioni, 4 delle quali legate alle norme del Codice della Strada e una violazione dell’obbligo per il mancato uso di mascherine all’interno di mezzi pubblici di trasporto.

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane.

– Claudia Monaco –