Covid-19. Biagio Matera rassicura: “Mia moglie e mio figlio negativi, io sto bene, questo è l’importante”

Il Presidente della Pro Loco di Teggiano Biagio Matera, in quarantena per essere risultato positivo al Coronavirus, tranquillizza i suoi amici che da più parti, in questi giorni, gli hanno fatto pervenire messaggi di solidarietà.

“Vivere in quarantena non è il massimo al quale uno può aspirare – riferisce l’avvocato Matera – però sono tranquillo, in quanto non ho nessun sintomo e, in pratica, seppur ‘confinato’ in una parte isolata della mia abitazione, riesco a fare tutto quello che il mio lavoro mi impone“.

“Dopo che sono giunti i risultati di mia moglie e di mio figlio, risultati negativi al tampone per il Coronavirus – aggiunge Biagio Matera -, mi sento ovviamente molto più rilassato e non vedo l’ora di rimettere il naso fuori dalla porta da qui a qualche giorno. Quello che è più importante, ripeto, è che mia moglie, che lavora in una struttura bancaria, e mio figlio, che frequenta la scuola dell’infanzia a Polla, sono risultati negativi al test al quale sono stati sottoposti, dopo la mia positività al Covid“.

