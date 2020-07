Covid-19. Ad Agropoli ordinata la chiusura per 48 ore di diversi locali della movida dopo un caso di contagio

Il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura per 48 ore di determinate categorie di esercizi commerciali di Piazza della Mercanzia, Via Antonicelli e Via Pisacane.

Coppola, inoltre, raccomanda l’utilizzo delle mascherine all’aperto quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.

Il provvedimento si è reso necessario dopo aver accertato un nuovo caso di Covid-19. La notizia è stata ufficializzata ieri dal primo cittadino aggiungendo che il giovane non aveva avuto alcun contatto.

La persona risultata positiva ha comunicato all’Asl di aver frequentato alcuni locali di Agropoli.

“Il caso è complesso – ha spiegato Coppola – la catena dei contatti porta a più di trenta tamponi che dovranno essere fatti nella giornata di domani. Il numero elevato è dovuto al fatto che il giovane avrebbe frequentato diverse persone e diversi locali prima di accusare i sintomi della malattia”.

– Claudia Monaco –