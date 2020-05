Covid-19. A Teggiano in 460 per lo screening di massa promosso dalla Regione Campania

460 sono i tamponi effettuati a Teggiano in occasione dello screening di massa a cui hanno preso parte diversi comuni della Campania in seguito al Piano Operativo Regionale di sorveglianza sanitaria del Coronavirus.

Un metodo per tenere sotto controllo la curva epidemiologica e ricercare eventuali soggetti positivi al virus tra le categorie più a rischio perchè maggiormente esposte a causa dell’attività svolta in queste settimane di emergenza.

Lo screening teggianese questa mattina si è svolto nel piazzale del SAUT di Prato Perillo grazie al supporto dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

La popolazione interessata è stata suddivisa in tre categorie che si sono presentate allo screening in fasce orarie differenti, permettendo così di svolgere l’azione sanitaria in completa serenità. A sottoporsi al tampone sono state le persone più a rischio, tra cui il personale sanitario, i commercianti che non hanno sospeso le proprie attività dal mese di marzo, amministratori e dipendenti comunali, operatori ecologici, distributori di carburante, tabaccai e farmacisti.

Soddisfatta anche l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia per l’ottima riuscita dell’iniziativa che si è svolta senza creare assembramenti e in piena tutela della collettività.

– Chiara Di Miele –