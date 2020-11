Covid-19 a Teggiano. Attualmente ammontano a 70 i cittadini positivi al virus, ma ci sono 15 nuovi guariti

Il Comune di Teggiano ha pubblicato questa mattina un resoconto dettagliato sull’attuale numero di contagi da Covid-19 sul territorio comunale.

Attualmente sono 70 i cittadini che risultano positivi al virus, mentre 79 sono i contatti di caso ricostruiti attraverso i vari tracciamenti effettuati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno e dal Comune.

In totale a Teggiano ci sono 149 persone in isolamento. Sono invece 15 le persone che ad oggi risultano guarite.

Dall’Amministrazione fanno sapere che la situazione è comunque sotto controllo e invitano a non abbassare le guardia e a rispettare le disposizioni in materia di distanziamento fisico e utilizzo dei dispositivi di protezione come la mascherina.

– Chiara Di Miele –