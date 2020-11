Covid-19. A Teggiano 18 nuovi casi di contagio e Sassano conta altri guariti dal virus

Sono 18 i nuovi casi di contagio da Covid-19 che si registrano nel territorio comunale di Teggiano. Tutti sono in regime di isolamento e si lavora per ricostruire la catena dei contatti così come previsto dalla normativa.

A Teggiano, così come comunicato ufficialmente dal Comune, i contagiati complessivi ammontano a 71.

A Sassano, invece, secondo il report giornaliero del Comune si registra un nuovo caso di contagio e in questo modo i positivi totali salgono a 28. Fortunatamente ci sono anche 4 nuove guarigioni.

– Chiara Di Miele –