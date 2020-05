Messaggi di speranza dal Vallo di Diano dopo i duri mesi legati all’emergenza Covid-19.

A Sassano, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Tommaso Pellegrino ha deciso di consegnare ai piccoli del paese un attestato di merito.

Oltre alle mascherine della Regione Campania e ai gel igienizzanti per le mani per adulti e bambini saranno distribuiti gli attestati ad ogni bambino dai 6 ai 12 anni per il comportamento esemplare che hanno avuto in questo periodo di quarantena.

“Un piccolo gesto di affetto, fiducia e gratitudine – spiega Pellegrino – da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti di coloro che rappresentano il futuro della nostra Comunità“.

– Claudia Monaco –