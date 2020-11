Covid-19, a Sanza nuovo caso positivo. Il sindaco Esposito:”E’ un uomo asintomatico, sta bene”

Sale a tre il numero dei casi positivi al Covid a Sanza. Un uomo asintomatico è risultato positivo, il suo contagio sarebbe riconducibile al primo caso.

A darne notizia è il sindaco Vittorio Esposito. “Abbiamo avuto notizia che un altro nostro concittadino è risultato positivo al tampone effettuato nei giorni scorsi da parte della ASL di Salerno – spiega – . L’uomo è in buone condizioni di salute. Il contagio sarebbe avvenuto nell’ambito nel nucleo di famiglia del primo caso registrato. Io stesso l’ho contattato per sincerarmi della situazione. Siamo così a tre casi accertati di Covid-19 a Sanza. Intanto si è provveduto ad effettuare i tamponi a tutto il personale dipendente del Comune ed al momento gli esiti dei tamponi analizzati ha dato esito negativo. Siamo a lavoro con la Asl per la ricostruzione della rete di tracciamento del nuovo contagiato. Invito tutti al rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di igienizzazione indossando sempre la mascherina. Nel mentre facciamo i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini”.

– Chiara Di Miele –