Covid-19, a Sanza nuovi tamponi positivi. Esposito:”Necessario il rispetto delle norme”

Sale ancora il numero dei contagi da Covid-19 a Sanza. Ieri sera l’Asl Salerno ha comunicato l’esito di altri 3 tamponi, risultati positivi.

Si tratta di due uomini e una donna. Nella sola giornata di ieri dunque sono stati 6 i casi accertati che portano il totale in pochi giorni a 11. Ora si è in attesa di altre conferme di tamponi effettuati nei giorni scorsi.

“Il Comune segnala con immediatezza i casi accertati, quando l’Asl li comunica – così il sindaco Vittorio Esposito -. Inutile fare polemiche e strumentalizzazioni inutili. Ora è necessario che tutti rispettino le norme di contrasto al Covid. Esorto i giovani a non andare in giro inutilmente, le famiglie alla massima attenzione. E’ necessario rispettare il distanziamento, usare igienizzanti per le mani sempre. Massima attenzione nei locali commerciali e non creare assembramenti di persone. Sono certo che supereremo questo momento così delicato e complesso, lo faremo con l’impegno di tutti. Ai nostri concittadini in convalescenza gli auguri sinceri di pronta guarigione“.

– Paola Federico –