Covid-19 a Salerno. Positivo al tampone un commerciante del posto

Ancora un caso di contagio da Covid-19 si registra nella città di Salerno. Ieri mattina, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, un commerciante del posto si è recato da solo all’ospedale di Cava de’ Tirreni dopo aver avvertito alcuni sintomi influenzali.

L’uomo è stato accolto nell’area dedicata al triage per il Covid e sottoposto al test rapido che ha dato esito positivo. Successivamente gli è stato praticato il tampone naso-faringeo che, come il primo test, dopo qualche ora ha confermato il contagio da Coronavirus.

Immediatamente il paziente è stato messo in isolamento e trasferito in un’altra struttura per le cure del caso.

– Chiara Di Miele –