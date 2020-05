E’ iniziata a Montesano sulla Marcellana la consegna porta a porta delle mascherine, prezioso DPI per combattere la diffusione del Coronavirus.

Il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Rinaldi, oltre a distribuire quelle inviate dalla Regione Campania (un kit contenente 2 mascherine per nucleo familiare), ha voluto regalare delle mascherine personalizzate ai bambini, per rendere più semplice ai più piccoli l’utilizzo di un dispositivo che entrerà per un po’ a far parte della nostra quotidianità.

La distribuzione prede il via dalla frazione Magorno e dal Capoluogo, grazie ai volontari della Protezione Civile locale.

Sulle mascherine per bambini e ragazzini sono raffigurati i cartoni animati più conosciuti e sono destinate innanzitutto ai bimbi dai 3 ai 9 anni, mentre da domani saranno consegnate ai ragazzi fino ai 14 anni.

– Paola Federico –