Un nuovo caso di Covid-19 è stato registrato nel comune di Montesano sulla Marcellana.

Si tratta di una giovane donna che non presenta alcun sintomo legato al virus. La donna non è collegata a casì di positività già registrati in città.

Nel frattempo un cittadino di Montesano è guarito dal Covid-19 portando così il numero delle guarigioni a 18.

Attualmente, invece, i casi positivi restano 4.

– Paola Federico –