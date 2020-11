Covid-19. A Montesano al via l’iniziativa “Saturimetro a casa” per le famiglie in quarantena

E’ attiva da oggi nel comune di Montesano sulla Marcellana l’iniziativa “Saturimetro a casa“.

Su idea del sindaco Giuseppe Rinaldi, l’iniziativa nasce come modo per star vicino a chi risulta positivo al Covid-19 e viene posto in isolamento domiciliare.

Quindi, chiunque risiede a Montesano e dovesse risultare positivo al Coronavirus o chiunque venisse sottoposto a sorveglianza attiva da parte dell’Asl per contatti diretti con pazienti Covidi-19 riceverà gratuitamente a casa, dal Comune, un saturimetro per nucleo familiare.

Servirà per tenere sotto controllo l’ossigenazione del sangue e la frequenza dei battiti del cuore.

– Paola Federico –