Covid-19 a Camerota. Positiva un famiglia, è asintomatica. Scarpitta: “No a panico e allarmismo”

Casi di Covid-19 a Camerota. Ad annunciarlo è lo stesso Sindaco Mario Scarpitta.

Si tratta di una famiglia di quattro persone di Camerota, tutte asintomatiche.

I quattro cittadini, due adulti e due bambini, si trovano fuori dal Comune e sono positivi dopo essere entrati in contatto con un parente di Scafati.

Uno dei quattro, però, da Scafati, lo scorso 20 settembre è rientrato a Marina di Camerota per qualche giorno. Per questo motivo le autorità sanitarie sono già a lavoro per ricostruire la rete dei contatti.

“Si prega di non creare panico o allarmismo – ha dichiarato Scarpitta – Non ce n’è assolutamente bisogno. Piuttosto bisogna alzare la soglia dell’attenzione e rispettare ancora di più le regole che già conosciamo”.

– Claudia Monaco –