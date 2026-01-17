Gli strumenti di autocontrollo al centro della puntata di questa mattina di “Buongiorno Benessere” che ha visto di nuovo protagonista il dottor Tommaso Pellegrino.

Il settimanale, in onda su Rai 1 e condotto da Vira Carbone, fornisce utili consigli ai telespettatori all’insegna della salute fisica e mentale con ospiti, esperti e nutrizionisti.

Pellegrino ha dispensato suggerimenti per imparare a usare nel modo corretto questi strumenti a casa. “La pressione sanguigna va misurata nel modo giusto e bisogna avere degli accorgimenti: non fare attività fisica 30 minuti prima di misurarla e stare a riposo, evitare di bere alcolici ed evitare l’uso della caffeina”.

Come spiegato il bracciale deve aderire bene alla cute evitando di inserirlo sopra gli indumenti, bisogna vuotare la vescica e non parlare. Bisogna inoltre tenere il braccio all’altezza del cuore con il palmo della mano rivolto verso l’alto e tenere i piedi fermi a terra.

Per la misurazione della febbre “i termometri digitali hanno una grande affidabilità e sono i migliori. Da 36 a 37,2 la temperatura è assolutamente normale”.

Il termometro a mercurio, eliminato dal mercato nel 2009, va portato in farmacia in quanto rifiuto speciale: il metallo è infatti tossico.

Poi ha discusso della misurazione della glicemia, la quantità di zucchero nel sangue, e i valori esatti devono essere da 70 a 100 mg/dl a digiuno e meno di 140 mg/dl dopo due ore dal pasto. Nel mostrare come usare il glucometro ha spiegato che “le dita da utilizzare sono l’indice e il medio perché sono maggiormente vascolarizzate. La punturina va fatta lateralmente dove c’è più circolazione”.