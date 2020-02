Coronavirus,rientrano nel Golfo di Policastro dopo un viaggio in Cina. Due donne in quarantena autonoma

Il timore per il contagio da Coronavirus non accenna a diminuire e così anche nel Golfo di Policastro due donne si trovano in uno stato di quarantena autonoma dopo essere rientrate da un viaggio in Cina.

Si tratta di una studentessa di Vibonati che è stata in Cina con un progetto Erasmus e di una donna di nazionalità cinese residente a Sapri, ritornate in Italia da cinque giorni.

Sono tutte e due monitorate dai medici di base e attualmente non hanno sintomi legati al Coronavirus.

Come ha dichiarato a 105 Tv il Direttore Sanitario del Distretto, Rocco Calabrese, “sono sotto osservazione, perchè questo è previsto dal protocollo per i casi non sospetti. Siamo attrezzati per far fronte a questo tipo di emergenze, dotandoci di dispositivi di protezione individuali. Le due donne stanno bene, sono soltanto rientrate dalla Cina facendo scalo presso altri aeroporti e in questo caso è prevista una quarantena per 15 giorni presso il loro domicilio. Abbiamo attivato i medici curanti delle due che hanno visitato le donne”.

– Chiara Di Miele –