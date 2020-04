Coronavirus, violazioni in Zona Rossa.Divelta staccionata per aggirare un varco tra Sala Consilina e Teggiano

Una segnalazione giunta alla nostra redazione pone l’accento su quella che potrebbe diventare una pericolosa abitudine in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus e dalle disposizioni per contenere il contagio.

Al confine tra i territori comunali di Teggiano e Sala Consilina, città blindata dalle ordinanze della Regione per essere considerata “Zona Rossa” a causa dell’elevato numero di contagi, è stato violato uno dei varchi che impediscono il passaggio delle auto. Da una settimana, secondo la segnalazione, in località Ponte Mesole risulta infatti aperto un varco di passaggio che in precedenza era stato bloccato grazie all’apposizione dei new jersey in cemento.

Qualcuno ha pensato, come si vede dalla foto, di staccare parte della staccionata laterale per creare un piccolo passaggio per le auto in transito.

Ricordiamo che spostarsi da un paese all’altro senza comprovate necessità è una trasgressione sanzionata severamente dalla legge e che in questi giorni di emergenza sanitaria ogni comportamento simile non aiuta a superare la difficile situazione che tutto il Paese sta vivendo, ma ne aggrava notevolmente il bilancio.

– Chiara Di Miele –