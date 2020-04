C’è un nuovo caso di Coronavirus a Sala Consilina. E’ risultato infatti positivo il tampone effettuato su un uomo del posto.

L’uomo, già in isolamento, ha avuto uno stato febbrile per alcuni giorni ma ora non ha più sintomi.

Con questo salgono a 145 i casi di Covid-19 nel comprensorio del Vallo di Diano e Tanagro.

– Paola Federico –