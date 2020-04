Coronavirus, un nuovo caso a Caggiano. Il sindaco:”Guarita concittadina ricoverata a Napoli”

C’è un nuovo caso di Coronavirus a Caggiano. E’ risultato, infatti, positivo un tampone effettuato su una persona in isolamento a casa da oltre un mese.

A comunicarlo è il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina:”La persona è completamente asintomatica, questo a sottolineare l’importanza del distanziamento sociale da continuare a seguire scrupolosamente“.

Il primo cittadino ha inoltre affermato che la concittadina ricoverata da diverse settimane a Napoli è risultata negativa ai tamponi di controllo ed è stata spostata nel reparto “Post Covid”. Le sue condizioni sono in netto miglioramento.

“Altri due concittadini, positivi e in quarantena domiciliare da oltre un mese – dichiara Lamattina -, sono risultati negativi al tampone di controllo e stanno bene. A loro vanno i nostri migliori auguri di una pronta e completa guarigione. In una giornata ancora di dati in calo di contagi da Covid-19, di ricoveri e di morti, giungono anche ottime notizie per la nostra comunità“.

– Paola Federico –