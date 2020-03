Coronavirus. Sotto osservazione tutti i partecipanti del meeting al Kristal Palace Hotel di Atena Lucana

Sono state rintracciate tutte le persone che nei giorni 28, 29 febbraio e 1° marzo sono state presenti al raduno spirituale presso il Kristall Palace Hotel di Atena Lucana, dove era presente il pensionato di 76 anni di Bellizzi, deceduto il 10 marzo scorso e risultato positivo al Coronavirus.

“Ho ospitato questo gruppo composto da 17 persone – riferisce il titolare del Kristal Palace Hotel di Atena Lucana, Santino Di Giore – e, dopo la notizia della morte di una persona di Bellizzi presente all’incontro di preghiera, siamo stati immediatamente contattati tutti dal Servizio di prevenzione dell’Asl per i dovuti accertamenti. Io ho figli e nipoti e sono il primo a chiedere che tutti gli esami vengano svolti al più presto, utilizzando il protocollo previsto in questi casi. La speranza, ovviamente, è che non risulti nessun caso positivo tra tutte le persone oggetto del monitoraggio“.

Appena scattato l’allarme, quindi, si è messa immediatamente in moto la macchina sanitaria, per verificare l’eventuale presenza del virus tra i partecipanti al raduno spirituale di Atena Lucana.

“Ho predisposto immediatamente i dovuti accertamenti e già nelle prossime ore dovremmo essere nella condizione di effettuare i tamponi necessari – riferisce la dottoressa Rosa D’Alvano, responsabile del Servizio prevenzione e Sicurezza dell’ASL Salerno -. Lavoriamo in totale serenità, senza nessuna preoccupazione. Sono esami che bisogna assolutamente fare, nell’interesse delle persone che hanno partecipato al meeting e dei loro familiari, e mi auguro di avere al più presto delle risposte. La speranza, ovviamente, è che tutte le risposte diano esito negativo ma, ripeto, è un lavoro necessario che va svolto in totale serenità, ma anche in maniera quanto più veloce possibile“.

– redazione –