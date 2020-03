Coronavirus. Sorpresi a circolare nel territorio di Teggiano senza giustificato motivo, due denunciati

Il Comando della Polizia Municipale di Teggiano, agli ordini del Luogotenente Pietro Angelo Trezza, ha messo in atto una vera e propria task force in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle successive ordinanze regionale per la prevenzione e il contenimento del contagio da Coronavirus.

Le pattuglie hanno di continuo sorvegliato il territorio comunale e l’attività procederà per tutto il periodo interessato, anche in orari notturni e con doppia pattuglia.

Particolarmente intensificati i controlli alle attività commerciali e alle persone in transito a piedi o a bordo di veicoli. 170 sono state le persone interessate dall’attività di controllo, tra cui due denunciate all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale perchè circolavano a Teggiano senza giustificata motivazione, in spregio alle indicazioni continuamente fornite anche dai mass media.

Il Comando di Polizia Municipale e l’Amministrazione comunale di Teggiano invitano nuovamente i cittadini a restare in casa e a rivolgersi ai numeri del COC, contattando la signora Mariagrazia Giordano, o direttamente il Comando di Polizia Municipale (Responsabile COC: 333/3516003 – COC Viabilità Luogotenente Di Zeo: 348/5202068).

– Chiara Di Miele –