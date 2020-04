Solidarietà Nazionale Salerno non ha voluto far mancare il proprio supporto alle famiglie italiane in difficoltà soprattutto in questo periodo.

Con i dovuti permessi e nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall’ultimo DCPM, i volontari del Golfo di Policastro hanno provveduto alla consegna di generi alimentari a lunga scadenza a molte famiglie residenti nella zona.

“Abbiamo consegnato pacchi di generi alimentari alle famiglie indigenti del Golfo di Policastro, – hanno dichiarato – non potevamo non dare il nostro modesto contributo in questi giorni di grande difficoltà per le famiglie. Ringraziamo le Amministrazioni comunali che ci hanno concesso i permessi e siamo disponibili ad altre eventuali iniziative per tentare di dare un po’ di serenità ai nostri connazionali. L’emergenza sanitaria è dura da superare e il post Coronavirus sarà altrettanto difficile, ma noi siamo sicuri che insieme possiamo farcela. Solidarietà Nazionale farà la sua parte per contribuire a risollevare il nostro paese, perché sarà sempre al fianco degli italiani in difficoltà, in qualsiasi momento“.

– Paola Federico –