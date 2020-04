Coronavirus. Sei nuovi casi a Battipaglia, il sindaco Francese:”Importante attività di screening”

Sei nuovi tamponi positivi al Coronavirus a Battipaglia. Lo ha comunicato questa mattina il sindaco Cecilia Francesce.

I casi sono stati rilevati a seguito di un’attività di screening e prevenzione messa in campo dal Comune di Battipaglia per controllare soggetti a rischio.

“Già la settimana scorsa abbiamo effettuato i tamponi sui volontari della Protezione Civile e sugli agenti della Municipale, persone a rischio, risultati tutti negativi – afferma il primo cittadino -. I casi positivi non devono farci allarmare. E’ uno studio che serve per dimostrare che se si cerca il virus nella popolazione cosiddetta sana, qualche tampone positivo uscirà, e che quindi è importante l’attività di screening per contrastare la diffusione del virus“.

– Paola Federico –