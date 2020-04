Coronavirus, scende il numero dei casi positivi a Sassano. Pellegrino:”Abbiamo la prima persona guarita”

Nel comune di Sassano il numero delle persone positive al Coronavirus scende da 7 a 6.

A comunicarlo è il sindaco Tommaso Pellegrino che afferma:”Abbiamo avuto l’esito negativo anche del secondo tampone effettuato al nostro primo concittadino risultato positivo al Covid-19. Pertanto abbiamo la prima persona guarita“.

“Certamente questo rappresenta oltre che un sollievo per l’interessato, per la sua famiglia e per la nostra comunità anche un motivo di ottimismo e di incoraggiamento per tutti noi – sottolinea Pellegrino -. Ovviamente non dobbiamo e non possiamo abbassare la guardia“.

Il sindaco infatti raccomanda sempre di evitare uscite inutile e pericolose e di indossare sempre la mascherina durante le uscite consentite, indicazione obbligatoria a seguito di un’ordinanza.

“L’uso della mascherina è obbligatorio – dichiara il primo cittadino di Sassano – all’interno delle attività commerciali, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie e di tutte le attività aperte al pubblico, sia da parte del personale che dei clienti. Le mascherine rappresentano un presidio di difesa per voi e per gli altri e certamente contribuiscono a ridurre la possibilità di contagio. Qualora ne siate sprovvisti, segnalatemelo, provvederò a farvele avere“.

– Paola Federico –