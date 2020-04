Altri due casi di Coronavirus registrati nel Cilento.

Sono risultati, infatti, postitivi i tamponi effettuati su due persone di Novi Velia e Montecorice. Si tratta dei primi casi di Covid-19 in entrambi i Comuni.

Per quanto riguarda il caso di Montecorice si tratta di un infermiere che lavora fuori paese, che non fa rientro nella cittadina cilentana da diverso tempo. La famiglia è comunque stata messa in quarantena e attende i risultati dei tamponi.

– Paola Federico –