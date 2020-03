Coronavirus, salgono a 170 i positivi in Basilicata. 4 nuovi casi a Potenza e 2 a Moliterno

Sono stati analizzati in Basilicata altri 167 tamponi per l’infezione da Covid-19. Di questi 138 sono risultati negativi e 29 positivi.

Tra i positivi si registrano 4 casi a Potenza e 2 a Moliterno.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 170 su un totale di 1.421 tamponi analizzati. Ci sono 125 persone in isolamento domiciliare e 45 ricoveri di cui 19 in terapia intensiva.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.

– Paola Federico –