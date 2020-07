Coronavirus. Rientra dagli USA a Roccadaspide, positivo al tampone un 53enne

Caso accertato di Coronavirus a Roccadaspide.

Si tratta di un 53enne rientrato nei giorni scorsi da New York.

L’uomo, imprenditore originario del Cilento ma da anni residente in America, ha raggiunto Capaccio in treno e poi Roccadaspide in auto.

Il 53enne si trovava in isolamento per rispettare il periodo di quarantena obbligatoria. Il tampone eseguito dall’Asl Salerno è risultato positivo.

Il Sindaco Iuliano ha attivato in breve il protocollo Covid-19 per ricostruire la catena di contatti dell’uomo.

– Claudia Monaco –