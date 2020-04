Coronavirus, positivo il tampone di un uomo di Vibonati. E’ il primo caso nel Golfo di Policastro

Primo caso di contagio da Covid-19 a Vibonati, nel Golfo di Policastro, dopo la sessione mattutina di analisi dei tamponi presso il laboratorio del “Ruggi” di Salerno.

Si tratta di un 58enne del posto che era stato sottoposto al tampone come caso sospetto e messo in isolamento.

E’ il primo contagio del Golfo di Policastro che, finora, non aveva lasciato registrare altri casi.

“Si è verificato, purtroppo, un caso positivo di Covid-19 nel nostro Comune, alla località Fortino di Vibonati – fanno sapere dall’Amministrazione -. La persona in questione era già sottoposta allo stato di quarantena da molti giorni. Il sindaco e le autorità sanitarie competenti stanno procedendo a ricostruire la rete di rapporti che la persona contagiata e la sua famiglia hanno avuto con l’esterno. Si coglie l’occasione per raccomandare alla popolazione e in particolare a coloro che sono esposti al pubblico per attività lavorative varie, di usare la massima prudenza, di utilizzare mascherine e guanti, di mantenere le distanze di sicurezza e di osservare tutte le regole diramate dalle autorità sanitarie. Confidiamo nel vostro buon senso”.

– Chiara Di Miele –