Coronavirus. Perde la vita a Milano un uomo originario di Vietri di Potenza risultato positivo

Il Coronavirus miete anche una vittima originaria di Vietri di Potenza.

Si tratta di Vincenzo Zirpoli, 83enne, che da tempo viveva a Milano.

L’uomo, nato nel 1936 a Vietri di Potenza, è deceduto nella giornata di ieri presso l‘Istituto Clinico Città Studi di Milano dove si trovava ricoverato a causa dell’aggravarsi della sua situazione clinica dopo essere risultato positivo al tampone per il contagio da Covid-19.

Per tanti anni a Milano è stato impegnato con una nota azienda che si occupava della realizzazione di costumi per feste, manifestazioni e spettacoli. Molto conosciuto a Vietri, prima di trasferirsi a Milano viveva nel centro storico, in Piazza del Popolo. Figlio di Adalgisa De Orsi e Antonio Zirpoli, quest’ultimo maestro elementare e geometra.

Tante le persone che hanno appreso in queste ore del decesso ed hanno lasciato sui social un messaggio di cordoglio alla famiglia ricordando Vincenzo Zirpoli come una bravissima persona.

L’uomo spesso rientrava a Vietri di Potenza, in particolare fino a qualche anno fa in occasione delle festività.

– Claudio Buono –