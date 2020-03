“L’Ordine dei Giornalisti della Campania è al fianco di tutti i colleghi che in questi giorni e in queste ore stanno lavorando in condizioni di estrema difficoltà”.

Così il Presidente dell’Ordine Ottavio Lucarelli in merito ai difficili giorni che i cittadini stanno vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Siamo vicini ai giornalisti di Ariano Irpino, Polla, Caggiano, Atena Lucana e Sala Consilina, cinque città da ieri in quarantena, e a tutti i colleghi impegnati nelle altre aree della regione lavorando senza sosta in strada, negli ospedali, nelle redazioni, negli uffici stampa per informare costantemente la nostra popolazione. L’Informazione è centrale nella lotta al virus e i giornalisti della Campania sono in campo giorno e notte con un impegno intenso e grande professionalità”.

Per qualsiasi chiarimento su decreti, ordinanze e modalità di lavoro, è possibile telefonare nella sede dell’Ordine della Campania al numero 081-7642543 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 11.30

– redazione –