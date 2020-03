Coronavirus, nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti. Stretta per chi è in quarantena

Da oggi arriva una quinta voce che si aggiunge nell’autocertificazione necessaria per giustificare gli spostamenti in merito all’emergenza Covid-19.

Ogni cittadino dovrà dichiarare di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata.

Il nuovo modello è scaricabile dal sito del ministero dell’Interno.

Dovrà essere compilato e dovrà essere controfirmato al momento del controllo dalle Forze dell’Ordine che avranno accertato l’identità del cittadino.

Le autocertificazioni verranno come sempre verificate a posteriori dalle Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –