Nuovo caso di Coronavirus nel Vallo di Diano e Tanagro.

Si tratta di una donna di Padula risultata positiva al tampone.

La donna, come confermato dal primo cittadino Paolo Imparato, si trova in isolamento domiciliare ed è in buone condizioni di salute.

Secondo quanto ricostruito, ha avuto contatti con la Casa Famiglia “San Pio” di Padula.

Salgono così a 143 i casi complessivi di contagio da Coronavirus nel Vallo di Diano e Tanagro.

– Claudia Monaco –