Coronavirus. Nuovi contagi a Caggiano e Sassano, ma si contano anche i guariti

A Caggiano sono stati registrati due nuovi cittadini positivi al Covid-19. Sono familiari di persone già positive e in quarantena da giorni.

Fortunatamente si contano anche tre guarigioni. Attualmente risultano nel complesso 4 persone positive e 5 guarite sul territorio comunale.

“Sono segnali che la guerra è ancora lunga e non possiamo permetterci di abbassare la guardia” afferma il sindaco Modesto Lamattina.

Questa sera anche il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, ha fornito un report aggiornato sugli ultimi dati dell’epidemia in paese. 18 sono le nuove persone positive registrate e così il totale dei contagi sale a 22. Anche a Sassano si contano 4 guarigioni oggi e per fortuna non ci sono persone ricoverate in ospedale.

“Buona guarigione a tutti” è l’augurio formulato dal primo cittadino. Il Municipio nella mattinata di domani, mercoledì 18 novembre, rimarrà chiuso per l’esecuzione di specifiche operazioni di sanificazione dell’intera struttura.

– Chiara Di Miele –