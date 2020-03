Coronavirus. Non ce l’ha fatta l’uomo di Montesano risultato positivo

Si è spento questa mattina Domenico Tierno, il 76enne di Montesano sulla Marcellana risultato positivo al Coronavirus.

L’uomo, dopo un primo ricovero all’ospedale di Eboli è stato trasferito a quello di Scafati per alcune complicazioni.

Dolore a Montesano dove l’uomo era conosciuto e stimato da tutti.

Cordoglio anche dal primo cittadino Giuseppe Rinaldi: “Lo ricordo per il suo impegno costante, generoso, continuo nella Parrocchia e nell’associazionismo. Domenico era uomo di valore e di valori, umile e grande lavoratore. La comunità tutta si stringe al cordoglio dell’intera famiglia. Ci sarà il modo, appena usciamo da questa emergenza, per piangere e salutare, come meritava, Domenico. Nel frattempo, che la terra gli sia lieve e che il suo ricordo, per chi ha avuto il piacere di conoscerlo come me, resti imperituro nella nostra comunità“.

L’uomo, che viveva nella frazione di Prato Comune, lascia la moglie e quattro figli.

– Paola Federico –