Coronavirus. Nelle festività pasquali controlli h24 a Castellabate, anche con l’utilizzo del drone

L’Amministrazione comunale di Castellabate, in sinergia con la Polizia Municipale, sotto il coordinamento del Comandante Manola D’Amato, ha predisposto misure stringenti istituendo pattuglie h24 su tutto il territorio, con particolare attenzione alle zone di accesso al Comune.

Per tutto il periodo pasquale si è deciso un piano di rafforzamento dei controlli: saranno operativi tutto il giorno e tutta la notte gli agenti della Polizia Municipale, su 4 turni senza soluzione di continuità. Inoltre, a questo si aggiunge l’importante servizio di controllo quotidiano dei Carabinieri che pattuglieranno in quei giorni anche la SR 267 all’uscita di Agropoli Sud. Infine, per il controllo massiccio ad ampio raggio sarà operativo un drone, con il quale si potranno tempestivamente individuare assembramenti sospetti, seconde case aperte o illuminate e la maggiore intensità di traffico veicolare.

“Per Castellabate il periodo pasquale rappresenta da sempre un periodo molto importante di accoglienza turistica ma purtroppo quest’anno non potrà essere così – dichiara il sindaco Costabile Spinelli –. Per evitare che qualcuno non si sia ancora allineato alle disposizioni, abbiamo messo in campo un impegno molto forte per monitorare ancora di più il vasto territorio comunale. Ritengo necessario da parte di tutti una seria collaborazione per arginare il pericolo di contagio, seguendo le norme ed evitando inutili uscite“.

