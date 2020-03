Fino al 31 marzo, salvo eventuali proroghe, in osservanza dell’ordinanza che impone il divieto allontanamento e accesso nei territori comunali di Caggiano, Polla, Atena Lucana e Sala Consilina e delle indicazioni della Direzione Mobilità, le Autolinee Curcio annunciano che sono interrotti i servizi di trasporto pubblico locale in entrata ed in uscita dai territori comunali in questione.

Pertanto sono garantiti solo alcuni servizi che, seppur attraverseranno questi territori comunali non potranno effettuare alcuna fermata di salita e/o discesa passeggeri.

Tutti gli altri servizi in vigore dal 10 marzo scorso saranno sospesi in quanto prevedono integrazione e scambio a Polla.

QUI SOTTO L’ELENCO DEI COLLEGAMENTI